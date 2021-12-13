Пекин, 13 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Китай успешно вывел на околоземную орбиту ретрансляционный спутник «Тяньлянь-2−02», сообщает 13 декабря Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

NASA Космический старт

Аппарат предназначен для обеспечения связи китайской орбитальной станции с Землей.

«Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартовала с площадки космодрома Сичан и вывела на штатную орбиту второй спутник серии «Тяньлянь-2», — указано в сообщении CASC.

Спутник выведен на расчётную орбиту 13 декабря в 19:09 мск.

Спутники серии «Тяньлянь-2» выводятся на орбиту для обеспечения бесперебойной связи центра управления полётом с Национальной космической станцией и кораблями пилотируемых миссий «Шэньчжоу».