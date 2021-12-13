Кабул, , 22:45 — REGNUM Жители Афганистана в северных провинциях Кабула выражают недовольство качеством электроснабжения по мере приближения зимнего сезона.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава союза рынков Чарикара Мир Хаджи Хофиани сообщил газете «8 Собх», что за последние несколько недель, многие владельцы магазинов и мелкие предприниматели в провинциях Парван, Каписа и Панджшер потеряли сотни тысяч афгани из-за перераспределения электричества.

Он уточнил, что ежедневно в период с 12:00 до 16:00 электроэнергия трех провинций к северу от Кабула перераспределяется для нужд столицы.

«Сбои в электроснабжении ежедневно лишают нас сотен тысяч афгани, в то время как мы исправно платим по счетам за электричество и выплачиваем налоги», — заявил Хофиани.

Глава союза рынков Чарикара добавил, что, хотя официальные лица управления энергетики Парвана неоднократно обещали решить проблему, они еще не предприняли никаких действий.

Владельцы некоторых небольших заводов в провинции Парван также говорят, что из-за отключений электричества они понесли значительные финансовые потери. Так, руководитель завода по производству пластмасс в городе Чахарикар, заявил, что завод теряет 3000 афгани в день.

«Мы работаем уже три года. В предыдущие годы перебои были нечасты, но за несколько недель они увеличились до такой степени, что мы теряем 3000 афгани в день. В нашей компании работают десять человек, без электричества все они останутся безработы», — рассказал владелец предприятия.

Владельцы магазинов, мелкие предприниматели и рядовые жители призывают власти скорректировать отключение электроэнергии в этих провинциях и осуществлять его в более удобное время, чтобы это не нанесло им экономического ущерба.

Глава управления энергетики провинции Парван Мохаммад Ариф Ахмади заявил газете «8 Собх», что проблема нехватки электроэнергии в этих провинциях может быть решена центральными властями в ближайшее время.

«Мы поделились этими проблемами с центральным офисом, и вполне вероятно, что к концу этой недели период действия отключений будет сокращен, и мы продолжим подавать электроэнергию», — сказал он.

Устойчивое электроснабжение остаётся одной из проблем, которые афганскому правительству пока не удаётся преодолеть. В Афганистане есть значительные источники возобновляемой энергии, которые, при условии вложения в них средств, могли бы обеспечить все потребности страны в электричестве. Однако в настоящее время большинство электроэнергии импортируется в страну, и Афганистан ежегодно платит миллионы долларов соседним государствам.