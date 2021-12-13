Кабул, 13 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Жители Афганистана в северных провинциях Кабула выражают недовольство качеством электроснабжения по мере приближения зимнего сезона.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Глава союза рынков Чарикара Мир Хаджи Хофиани сообщил газете «8 Собх», что за последние несколько недель, многие владельцы магазинов и мелкие предприниматели в провинциях Парван, Каписа и Панджшер потеряли сотни тысяч афгани из-за перераспределения электричества.

Он уточнил, что ежедневно в период с 12:00 до 16:00 электроэнергия трех провинций к северу от Кабула перераспределяется для нужд столицы.

«Сбои в электроснабжении ежедневно лишают нас сотен тысяч афгани, в то время как мы исправно платим по счетам за электричество и выплачиваем налоги», — заявил Хофиани.

Глава союза рынков Чарикара добавил, что, хотя официальные лица управления энергетики Парвана неоднократно обещали решить проблему, они еще не предприняли никаких действий.

Владельцы некоторых небольших заводов в провинции Парван также говорят, что из-за отключений электричества они понесли значительные финансовые потери. Так, руководитель завода по производству пластмасс в городе Чахарикар, заявил, что завод теряет 3000 афгани в день.

«Мы работаем уже три года. В предыдущие годы перебои были нечасты, но за несколько недель они увеличились до такой степени, что мы теряем 3000 афгани в день. В нашей компании работают десять человек, без электричества все они останутся безработы», — рассказал владелец предприятия.

Владельцы магазинов, мелкие предприниматели и рядовые жители призывают власти скорректировать отключение электроэнергии в этих провинциях и осуществлять его в более удобное время, чтобы это не нанесло им экономического ущерба.

Глава управления энергетики провинции Парван Мохаммад Ариф Ахмади заявил газете «8 Собх», что проблема нехватки электроэнергии в этих провинциях может быть решена центральными властями в ближайшее время.

«Мы поделились этими проблемами с центральным офисом, и вполне вероятно, что к концу этой недели период действия отключений будет сокращен, и мы продолжим подавать электроэнергию», — сказал он.

Устойчивое электроснабжение остаётся одной из проблем, которые афганскому правительству пока не удаётся преодолеть. В Афганистане есть значительные источники возобновляемой энергии, которые, при условии вложения в них средств, могли бы обеспечить все потребности страны в электричестве. Однако в настоящее время большинство электроэнергии импортируется в страну, и Афганистан ежегодно платит миллионы долларов соседним государствам.