Рим, , 22:44 — REGNUM Беременным женщинам и кормящим матерям, сделавшим первые две прививки от коронавируса, следует делать и третью, с таким заявлением выступили в понедельник, 13 декабря, в итальянском национальном Высшем институте здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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Пауза между второй и третьей прививкой должна быть не менее пяти месяцев. Прерывать лактацию перед получением вакцины не требуется.

По данным на 13 декабря, в Италии умерли 134 929 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 98 (днем ранее — на 66). Число подтвержденных носителей выросло на 12 712 (днем ранее — на 19 215). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 238 221 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 290 757 человек (на 8595 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,9 миллиона человек (более 76% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).