Приштина, , 23:01 — REGNUM Депутаты парламента сепаратистского Косово 13 декабря приняли закон о том, что бойцы «Сил безопасности Косово» имеют право участвовать в иностранных миссиях. За этот документ проголосовали представители всех парламентарных партий, кроме сербских.

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Министр обороны сепаратистского образования Арменд Мехай заявил перед депутатами, что участие в международных операциях чрезвычайно важно для вступления «Сил безопасности Косово» в НАТО.

При этом депутат от партии «Альянс для будущего Косово» Бесник Тахири отметил, что нужно осторожно подходить к вопросу возможной отправки «косовских военных» на Украину в случае возникновения конфликта.

«Мы готовы исполнить все, что НАТО считает нужным. Но мы как парламентская группа хотели бы понять до этого, что НАТО планирует для «Сил безопасности Косово». Мы должны создать нашу армию, создать условия для НАТО», — процитировал телеканал РТС слова Тахири.

Напомним, что ранее парламент Косово принял ряд законов о трансформации «Сил безопасности Косово» в армию несмотря на то, что это противоречит международному праву и резолюции 1244 СБ ООН.