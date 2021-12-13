Москва, 13 декабря 2021, 22:41 — REGNUM Из-за проблем с сердцем ушёл из жизни советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв, сообщили 13 декабря в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).
В институте, где Соловьёв руководил режиссёрской и актерской мастерской, добавили, что он скончался сегодня, 13 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 77-летний режиссёр был найдет мёртвым с своей московской квартире.
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