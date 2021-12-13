Москва, 13 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Из-за проблем с сердцем ушёл из жизни советский и российский режиссёр Сергей Соловьёв, сообщили 13 декабря в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).

Михаил Безугольников Заместитель генерального директора ИА REGNUM Игорь Фионов, режиссер Сергей Соловьев, организатор Мария Магронт-Ахвледиани и телеведущая, актриса Елена Старостина

В институте, где Соловьёв руководил режиссёрской и актерской мастерской, добавили, что он скончался сегодня, 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 77-летний режиссёр был найдет мёртвым с своей московской квартире.