Саранск, , 22:40 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении 27-летней учительниц начальных классов, которая обвинялась 15 эпизодах тайного хищения чужого имущества, в том числе с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Установлено, что подсудимая в период с июня 2020 года по февраль 2021 года в школе Рузаевки украла деньги и ювелирные украшения у учеников и их родителей на общую сумму около 270 тыс. рублей.

Педагог признана виновной по 5 эпизодам ч.1 ст.158 УК РФ («Кража») и по 10 эпизодам п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МВД, во время перемен женщина приглашала младшеклассников в спортивный зал, предлагая поиграть в различные игры. Она завязывала детям глаза и под предлогом сохранности снимала с них ювелирные украшения. Обратно учительница их не возвращала. В ряде случаев кража происходила под предлогом помощи при снятии верхней одежды или поправлении воротничка.

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