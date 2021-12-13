Лондон, , 22:35 — REGNUM 9 декабря издание The Independent сообщило, что агент 28-летнего центрального защитника лондонского «Челси» и национальной сборной Германии Антонио Рюдигера Сар Сенеси договорился с руководством мадридского «Реала» о трансфере футболиста.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

По информации источника, немецкий защитник перейдет в мадридский клуб следующим летом на правах свободного агента. Сегодня, 13 декабря, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что трансфер может сорваться из-за того, что в услугах Рюдигера также заинтересована мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси», не желающий отпускать футболиста.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 21-м матче за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Тоттенхэма» и «Лестер Сити» и одной результативной передачей в поединке с туринским «Ювентусом».