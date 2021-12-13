Москва, 13 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Турции и Азербайджану необходимо получить контроль над Сюникской областью Армении для того, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование Сюникского коридора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни ВикторНадеин-Раевский.

President.az Главы Турции и Азербайджана подписывают Шушинскую декларацию, один из пунктов которой напрямую касался Сюникского коридора

Эксперт считает, что Турция через Сюникский коридор и далее через Азербайджан получает возможность соединиться с остальным «тюркским миром». По мнению эксперта, демаркация границ между Арменией и Азербайджаном будет проходить чрезвычайно сложно. Азербайджанцы продолжат пытаться силой захватывать всё новые куски уже самой собственно Армении. Для того, чтобы завладеть частью армянской территории, Азербайджан также «рисует» собственные географические карты.

«И будут и дальше этим заниматься, потому что аппетиты — они всегда немерянные!», — сказал эксперт.

На взгляд эксперта, руководство Армении столкнулось с нежеланием значительной части армянских политических групп вообще заниматься определением границ с Азербайджаном.

«Потому что они знают, что их обманут. Ну, это нормально! Лучше азербайджанцев кто вообще умеет торговаться?! Азербайджанцы и турки — лучшие торговцы! Армянам, конечно, далеко до них. Вот армяне этого и боятся!», — заявил Надеин-Раевский.

Напомним, что Сюникский коридор (или Зангезурский коридор, или Мегринский коридор) это гипотетический транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматриваемый в качестве средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.