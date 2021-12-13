Москва, 13 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В рамках внедрения социально ориентированной системы газификации по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова усилен надзор за реализацией мероприятий в области газоснабжения населения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Благодаря принимаемым мерам в текущем году более 93 тыс. граждан получили возможность использования газа в своих жилых домах.

При этом в Краснодарском крае, Новосибирской, Омской, Ростовской областях, в Севастополе и других регионах пресечены нарушения законодательства при тарифном регулировании, в том числе при подключении к газовым сетям по произвольно установленным ценам, а также при несоблюдении процедуры определения стоимости газа.

В Марий Эл, Забайкальском, Хабаровском краях, Саратовской области выявлены факты ненадлежащего исполнения услуги по газоснабжению. Всего в течение 2021 года пресечено более 100 случаев незаконного прекращения поставок газа населению, не только в жилые дома, но и в социально значимые объекты.

После предпринятых прокурорами мер реагирования повышен уровень надежности использования внутридомового газового оборудования за счет его качественного обслуживания в 64 тыс. жилых домов.

В 30 регионах по требованию надзорных органов повышен уровень антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры газоснабжения. В Башкирии, Чечне и Чувашии пресечены нарушения при обеспечении Росгвардией безопасности газовых объектов.

Всего в этой области с начала года выявлено более 13,5 тыс. нарушений, внесено более 7,5 тыс. актов реагирования. По итогам проверок 3,2 тыс. виновных должностных и юридических лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено 36 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря на улицы Махачкалы вышли жители, оставшиеся без газа из-за ЧП, произошедшего 22 ноября. В двухэтажном доме прогремел взрыв газа, после которого дом обрушился и возник пожар. Для проведения ремонтных работ подача газа в 11 жилых домов в этом районе была прекращена. Газовики обязались восстановить газоснабжение в ближайшие сроки. В итоге жители лишились газоснабжения более чем на 10 суток.