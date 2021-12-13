Рига, , 22:24 — REGNUM Один силовик пострадал в результате столкновения с протестующими против обязательной вакцинации в Латвии. Протесты проходят в Риге, сообщает 13 декабря полиция Латвии. Протестующие собрались у резиденции главы республики.

Клод Верлинд. Свобода

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Уточняется, что пострадавшего госпитализировали. Полиция задержала двух участников протестов, причём один нарушил запрет на использование дрона. В акции протеста приняли участие около шести сотен человек.

Известно, что акцию протеста организовал депутат сейма Алдис Гобземс. Он и его сторонники требуют, чтобы власти отменили обязательную вакцинацию в республике. Они подавали заявку на официальное проведения митинга, но его не разрешили.

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