Дамаск, 13 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Один сирийский военный погиб, и ещё четверо были ранены за последние сутки, сообщил 13 декабря на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.

«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Флайфель позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения», — рассказал Кулить.

Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов со стороны террористов.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — уточнил Кулить.