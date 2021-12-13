Тюмень, 13 декабря, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Тюменской области вынесен приговор виновнику дорожной аварии, в которой погибла семья из пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В суде установлено, что вечером 4 января 2020 года 52-летний водитель из Магнитогорска за рулём грузового тягача «ДАФ ХF95» на 103 км автодороги Курган — Тюмень допустил неуправляемый занос и выезд тягача на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада», в котором семья из Тобольска возвращалась от родственников домой. Погибли все, кто находился в легковом автомобиле — водитель, его супруга и трое сыновей в возрасте трёх, 11 и 12 лет.

Как выяснилось в ходе следствия, у тягача на момент аварии была разгерметизирована тормозная система. Кроме того, грузовик шёл со скоростью, не обеспечивавшей над ним контроль.

Водитель осуждён по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд удовлетворил иск брата погибшей матери семейства о взыскании с осуждённого морального вреда и расходов на погребение, оценённых на сумму более 3,7 млн рублей.