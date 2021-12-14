Лондон, , 09:08 — REGNUM Новая рождественская песня британских исполнителей Элтона Джона и Эда Ширана вторую неделю подряд находится на вершине британских синглов чартов. Об этом сообщает портал Official Charts.

Элтон Джон Cindy Andrie

Продажи за первую неделю составили 76,7 тыс. копий, включая 7,6 миллиона прослушиваний на стриминговых сервисов и 8,1 тыс. проданных копий на CD, что на сегодняшний день является самым высоким показателем этого носителя в 2021 году.

Сингл также не сошел с первой позиции и на второй неделе, опередив, таким образом, по этому показателю классические рождественские хиты от Wham! и Мэрайи Кэри.