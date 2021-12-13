Вашингтон, 13 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. США помогли более чем 900 американцам и временным резидентам покинуть Афганистан за период с 31 августа, когда завершился хаотичный вывод американских войск из страны, сообщает 13 декабря Reuters.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Отмечается, что США напрямую сотрудничали с 479 американцами и 450 держателями грин-карт, а также с их семьями, Госдепартамент США помогал им перебираться в Соединенные Штаты.

В данный момент связь поддерживается с более чем десятью гражданами США, которые хотят покинуть Афганистан.

Напомним, ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал операцию по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемую администрацией президента Джозефа Байдена, позором для Соединённых Штатов.

«Возможно, в мировой истории ещё не было операции по выводу войск, осуществлённой настолько же плохо. Президент, избранный незаконно, совершил во многих отношениях великий позор для нашей страны», — говорилось в распространенном 17 августа заявлении экс-президента.

Трамп отметил, что на фоне произошедшего в Афганистане вывод американских сил из Вьетнама «смотрится как детская игра».

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.