Москва, 13 декабря, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Блогер BadComedian (Евгений Баженов) прокомментировал интервью главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной для YouTube-шоу «А поговорить?». Он написал пост на эту тему в личном телеграм-канале 13 декабря.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

«Интервью шикарное от, а до я. Как обычно, виноват Моргенштерн. Как обычно, во всём также виноваты компьютерные игры», — пишет BadComedian. «…если запретить оружие, то убийца придёт с топором, а если топоры запретить — придут с канистрой бензина… И да, стрельба в реальности и в играх (О УЖАС!) кардинально различается… Кстати, я вот в детстве в войнушку играл с пластмассовыми пистолетиками… Тоже повод запретить?», — иронизирует блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём интервью заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. По её словам, музыканту кто-то даёт «определённый файл с темами, которые необходимо затрагивать» в его творчестве.