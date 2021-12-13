Лондон, 13 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза на Западных Балканах Мирослав Лайчак 13 декабря рассказал на своей странице в социальной сети Twitter о саммите ЕС-Великобритания-Западные Балканы, который состоялся в Лондоне.

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

Политик назвал встречу плодотворной и подчеркнул, что альтернативы интеграции стран региона в Евросоюз не существует, с чем согласились все участники саммита.

После саммита в ЕС заявили, что евроинтеграция Албании и Северной Македонии будет идти в связке, что означает, что албанцы станут заложниками противоречий в отношениях между Скопье и Софией.

Напомним, в Болгарии потребовали развести переговоры о вступлении для двух стран под тем предлогом, что Северная Македония не удовлетворяет критериям для вступления в ЕС, поскольку не выполняет соглашение о дружбе и добрососедстве.