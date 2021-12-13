Тирана, , 22:04 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1836 человек выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 189. Об этом сообщило вечером 13 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Скандербег Chris Walts

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 203 925 случаев заражения коронавирусом, 195 436 человек излечились, скончались 3134 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5349, из них около половины — 2516 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 147 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

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