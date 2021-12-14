14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России, который поведал о том, что в 90-е годы ему приходилось подрабатывать частным извозом.

Светлана Рыбина, , 07:03 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом, потому что экономическая ситуация в те годы была тяжёлой и многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 декабря в социальной сети Facebook.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«И что, он нам мстит теперь за это?» — интересуется Gappuaty V.

Многие пользователи пришли к выводу, что 1990-е годы были тяжёлым временем не только для простого рабочего человека, но и для представителей власти.

«Ну, а что, президент тоже человек. Кушать надо было на что-то, работал там, где нужны были руки. Многие в те времена сменили с десяток работ, пока в итоге на какой-нибудь одной не остановилось. Рынок труда тогда, как и экономику в целом, трясло очень сильно», — напоминает Алексей Н.

Лихие девяностые (сс) Brian Kelley

Некоторые комментаторы отмечают, что множество людей в те времена работали на нескольких работах одновременно, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь.

«Это доказывает, что ситуация в 90-е годы была патовая. Множество людей просто не имело представления о том, куда себя применить, чтобы заработать на пропитание. Даже Путину тогда пришлось нелегко, хотя, казалось бы, работал на Собчака», — отмечает Александр Б.

Часть людей полагает, что Путин должен иметь отличное представление о том, что такое бедственное положение, но остается непонятным, почему до сих пор в России существуют бедные.

«Так тяжело ему тогда было, что извозом занимался! Правда в 90-е рубль ещё что-то стоил, а благодаря экономическому блоку современной России мы имеем постоянный рост цен на бензин и на те же автомобили. Такси нынче неспроста дорожает, там издержки растут. Как же так? Почему бывшие коллеги оказываются в нищете?» — задаётся вопросом Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что президенту следовало бы вспомнить о том, что многим простым гражданам сегодня приходится также тяжело, как и ему в 90-е.

«Вот интересно: президент так такими откровениями поделился из личной жизни в 90-е, но почему мы всё ещё не разобрались с теми проблемами, с которыми Путин столкнулся тогда? Разве он не понимает, что таких «извозчиков», как и он тогда, которые не могут уже найти себе работу и им приходится заниматься, по сути, шабашками, сейчас становится всё больше и больше?» — задаётся вопросом Сергей К.

Нашлись и те, кто убеждены, что 1990-е годы стали для России настоящей катастрофой.

«90-е годы XX века в нашей стране — провал в истории, унижение, реставрация капитализма, позор и застой в развитии лет на сто. Хорошо, что и президент это понимает, а то находились такие, которые убеждали окружающих, что это так свобода пахнет», — пишет Наталия Б.

Митинг в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За полную выплату заработной платы» в Переславле-Залесском, 9 апреля 1998 года Бахтиёр Абдуллаев

Напомним, 12 декабря президент России Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» о том, что в 1990-е иногда был вынужден подрабатывать частным извозом, потому что экономическая ситуация в те годы была тяжёлой и многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.