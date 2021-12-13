Рим, 13 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 13 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в последнем заключительном матче семнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Специю». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Бригада арбитров: Алессандро Пронтера | Маттео Пассери | Алессандро Костанцо | Паоло Маццолени.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу — Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла — Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Матиас Винья, Жордан Верету, Генрих Мхитарян — Тэмми Абрахам, Борха Майораль.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Специя»: Иван Проведель — Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау — Эммануэль Гьяси, Джулио Маджоре, Виктор Коваленко, Якопо Сала, Аркадиуш Реца — Давид Стрелец, Рею Манай.

Главный тренер: Тиагу Мотта.

Последний свой матч с софийским ЦСКА подопечные Жозе Моуриньо выиграли со счетом 3:2. Встреча проходила 9 декабря в рамках последнего шестого тура групповой стадии Лиги Конференций УЕФА.