Вашингтон, 13 декабря, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) начало расследование причин обрушения одного из зданий Amazon в Иллинойсе, сообщает 13 декабря Reuters со ссылкой на представителя министерства труда США.

MIKI Yoshihito Amazon

Управлению дано шесть месяцев, чтобы завершить расследование и предложить денежные штрафы в том случае, если будут обнаружены нарушения правил безопасности и гигиены труда.

Шесть рабочих погибли 10 декабря, когда склад Amazon в штате Иллинойс обрушился во время сильнейшего урагана.

Напомним, что торнадо пронеслось по шести штатам США, оставив за собой шлейф смерчей и разрушив города. В результате погибли как минимум 80 человек.