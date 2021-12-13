Краснодар, 13 декабря, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 13 декабря «Сочи» в матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 по футболу одержал крупную победу над «Спартаком» со счетом 3:0. При этом «красно-белые» не смогли забить ни одного мяча, нанеся восемь ударов в створ ворота Дениса Адамова, который по версии портала WhoScored стал самым ценным игроком встречи. 23-летний голкипер отразил все восемь ударов, а также получил оценку 8,48.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Зенит» — «Сочи»

В текущем сезоне Денис Адамов принял участие лишь в трех матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых пропустил три мяча (два — от «Краснодара», один — от «Урала»).

«Сочи», набрав 31 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. От зоны Лиги чемпионов подопечных Владимира Федотова отделяет пять очков.