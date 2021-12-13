Беверли-Хиллз, США, 13 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Американская певица Леди Гага оказалась в списке номинантов на «Золотой глобус — 2022». Информация об этом появилась на сайте премии 13 декабря.

Victoria's Secret Леди Гага

Вместе с Гагой в категории «Лучшая актриса» номинированы Кристен Стюарт, Джессика Честейн, Николь Кидман и Оливия Колман. Имя победительницы объявят на церемонии вручения премии 9 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Леди Гага исполнила главную роль в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Она сыграла Патрицию Реджани.