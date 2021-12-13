Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Американское руководство озабочено происходящим на границах Украины, сообщила 13 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, в Вашингтоне вопрос Украины один из важных на сегодняшний день.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Она сообщила, что ежедневно Белый дом принимает меры, чтобы «каналы дипломатического взаимодействия» эффективно работали. Речь идёт как о переговорах со странами ЕС, так и с Россией и с Украиной. Всё направлено на дипломатическое решение проблемы.

По словам Псаки, завтра, 14 декабря, состоится визит в Москву помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Дипломат намерена в Москве заявить позицию США о том, что противодействие Украины с Донбассом нужно и возможно разрешить путём выполнения Минских соглашений при поддержке «нормандского формата».

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