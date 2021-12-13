Москва, 13 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Военно-морской флот России в будущем может пополниться боевым кораблём нового типа — специальной морской платформой — базой беспилотников, сообщает 13 декабря ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

По утверждению источника, работы по конструированию такого корабля уже начались.

Речь идёт о специальной морской платформе, которая способна нести большое количество ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов как вертолетного, так и самолетного типа.

Для запуска последних корабль должен быть оборудован паровой катапультой.

«Корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых морских просторах», — цитирует издание слова источника.

В какой стадии находится разработка, не уточняется.