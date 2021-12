Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Roddy Ricch выложил на свой официальный YouTube-канал трейлер грядущего студийного альбома Live Life Fast, который станет вторым в дискографии рэпера. Видео включает в себя открывающий трек пластинки Intro, информирует The Line Of Best Fit.

Рэп Antonio Rull

Live Life Fast был анонсирован за две недели до своего официального релиза, который ожидается 17 декабря 2021 года. Он станет продолжением дебютного платинового альбома Roddy Ricch под названием Please Excuse Me for Being Antisocial 2019 года.

В прошлом месяце рэпер заявил, что будет отчислять «чистую прибыль» за свой сет на фестивале Astroworld семьям погибших 10 человек во время выступления Трэвиса Скотта.