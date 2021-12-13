Осло, , 21:55 — REGNUM В период с 5 по 12 декабря число случаев заражения штаммом «Омикрон» инфекции в Норвегии удвоилось. Об этом 13 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Омикрон штамм утвердится на территории Норвегии и вскоре станет доминирующим. Он также приведет к значительному росту распространения коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте Национального институт общественного здравоохранения Норвегии, который прогнозирует дальнейшее увеличение распространения вируса.

На прошлой неделе в Норвегии было зарегистрировано 660 человек, инфицированных новым вариантом «Омикрон», по сравнению с 293 неделей ранее. Всего в стране зарегистрировано 958 случаев заражения этим штаммом.

По состоянию на 12 декабря, в Норвегии лечение от COVID-19 получал 331 пациент, что является самым высоким показателем в стране за весь период пандемии.

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