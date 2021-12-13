Лос-Анджелес, США, , 22:25 — REGNUM Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян продолжит обучение в юридической школе. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 13 декабря.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXbOX4nFNL6/

«О Боже, я сдала вступительный экзамен. Глядя в зеркало, я действительно горжусь женщиной, которая смотрит на меня отражении», — поделилась своей радостью Кардашьян. Бизнесвумен уже поздравили певица Сиара (Ciara), модель Винни Харлоу, предприниматель Саймон Хак и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в течение двух лет Ким Кардашьян трижды пыталась сдать первый экзамен в юридической школе. Однако все её попытки были неудачными.

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