Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Оказывать помощь в качестве советников иракских сил безопасности, чтобы не допустить возвращения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут остающиеся в Ираке силы западной коалиции, возглавляемой США. Об этом говорится в опубликованном 13 декабря заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Австралийские войска в Ираке

По итогам двухдневного визита в Ирак координатора СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгурка, Хорн подвела в своём заявлении итоги переговоров эмиссара с иракскими официальными лицами. Одним из важных вопросов является американское присутствие в Ираке.

По словам Хорн, было решено, что западные военные остаются в Ираке по приглашению властей страны, «реализуя миссию, которая заключается в том, чтобы выступать в качестве советников у иракских сил безопасности и оказывать им содействие, дабы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не возродилась».

Добавим, что в Ираке Макгурк встретился с президентом страны Бархамом Салехом, с премьером-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, с экс-спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, а в городе Эрбиле — с главой курдской автономии Нечирваном Барзани.

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