14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о первой смерти человека, зараженного новым штаммом COVID-19 «Омикрон» в Великобритании.

Джейн Спай, , 07:04 — REGNUM В Великобритании подтвердили первую смерть человека, который был заражен новым штаммом COVID-19 «Омикрон». По словам премьер-министр Бориса Джонсона, все больше людей с «Омикроном» госпитализируют. Он призвал отказаться от идеи того, что штамм «Омикрон» является слабой формой вируса и настаивает на вакцинации населения. Вместе с этим сайт Национальной службы здравоохранения рухнул из-за того, что более 100 тысяч человек попытались записаться на ревакцинацию до 9 часов утра.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Борис Джонсон Foreign and Commonwealth Office

Многие пользователи отметили формулировку новости: не сообщается, что именно новый штамм стал причиной смерти.

«Интересное употребление слов, человек с «Омикроном» умер, а не из-за «Омикрона». Нам нужно больше информации, а не ваши страшные истории», — прокомментировал @ivorson1.

«Нужно серьезно поговорить о разнице между «умереть с чем-то» и «умереть из-за чего-то». Это совершенно разные вещи», — отметил @_Georgeth_.

Пользователей особенно интересует возраст умершего и наличие каких-либо заболеваний, помимо COVID-19.

«А от чего он умер, в автомобильную аварию попал, от старости умер, при пожаре погиб?» — спросил @BannersEgo.

«Несколько вопросов: во-первых, «с» или «из-за»? Во-вторых, сколько ему было лет? В-третьих, были ли еще какие-то проблемы со здоровьем?» — поинтересовался @israelphiri.

Часть комментаторов отметила, что СМИ наводят панику и не пишут о том, что действительно важно и интересует людей.

«Во-первых, мне очень грустно за потерю. Но это наведение паники и отсутствие деталей. Были ли какие-то основные проблемы со здоровьем, был ли человек вакцинирован? Нам нужно знать, работает ли вакцина против «Омикрона». Могут ли вакцинированные люди умереть от этого штамма?» — спросил @NorthEastLass1.

В комментариях написали, что смерть от «Омикрона» была ожидаема, потому что никто не отменял тот факт, что это штамм COVID-19.

«Конечно, будут смерти. Это слишком предсказуемо, боже», — добавил @Jwosam.

Некоторые комментаторы негативно отнеслись к бурному обсуждению подробностей смерти. Они считают, что СМИ делают все правильно, не разглашая детали.

«Несмотря на все взгляды, которые могут быть у кого-то по этому поводу, это все еще смерть, проявите хоть каплю уважения», — написал @JackiHicks.

Пользователи также сравнили ситуацию с «Омикроном» в Южной Африке, где от него еще никто не умер.

«Ну, вот ситуация в ЮАР показывает, что это более слабая форма вируса, особенно для вакцинированных или переболевших», — отметил @rinmor.

Мобильный центр для выявления COVID-19 в ЮАР Russian.news.cn

«Говорите, что хотите. Никаких смертей в ЮАР, где большая часть населения не вакцинирована», — напомнил @m77kat77.

В комментариях предположили, что британское правительство специально врет подданным и наводит панику, чтобы вакцинировать побольше людей и заработать побольше денег. Пользователи считают, что на самом деле министры ничего не знают о новом штамме.

«Замечательно, Джавид (Саджид Джавид — министр здравоохранения Великобритании — прим. Д.С.) сегодня утром заявил, что в ЮАР увеличивается количество госпитализированных, тем не менее министр здравоохранения ЮАР сказал обратное. И тем более никаких смертей!» — отметил @peggyplatts.

Саджид Джавид Gareth Milner

«В правительстве, должно быть, расстроены тем, что эта новость не вышла утром, перед тем, как они давали интервью для утренних новостей», — добавила @ShanghaiHannah.

«Почему мне кажется, что кто-то доволен этим «достижением»?» — спросила @bevvyboo22.

Пользователи считают еще большей проблемой, чем COVID-19 то, что многие люди с хроническими заболеваниями или заболеваниями, которые лечатся только на ранней стадии, не могут получить доступ к службе здравоохранения из-за вакцинации, на которую пущены все силы.

«А сколько людей умерло из-за недиагностированного рака, потому что не было доступа к Национальной службе здравоохранения?» — написал @1970_dave.

Ряд пользователей считает, что правительство и СМИ используют новый штамм для манипуляции людьми, но штамм оказался не особо активным, что невыгодно, поэтому правительство и СМИ врут и сеют панику.

«Я думаю, всем видно, что тут происходит. ВВС и правительство, они все по одну сторону баррикад», — прокомментировал @burhandar.

«Похоже, театральное представление началось. Скоро на всех телевизорах. В главной роли «Омикрон», — написал @CelioCyl.