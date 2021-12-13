Лондон, , 21:35 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в Лондоне не позднее, чем в ближайшие 48 часов, заявил 13 декабря в британском парламенте глава Минздрава Британии Саджид Джавид.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Лондоне новый штамм уже распространен вдвое сильнее, чем на территории Англии.

«Хотя на «Омикрон» приходится порядка 20% случаев заражения коронавирусом в Англии, в Лондоне этот показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что он станет доминировать в столице в ближайшие 48 часов», — сказал Джавид.

Напомним, 13 декабря британские власти заявили о выявлении 55 тыс. случаев заражения коронавирусом.

При этом Джавид подчеркнул, что, по оценкам Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), в реальности каждые сутки коронавирусом заражаются 200 тыс. британцев.

На фоне сообщений о новом штамме коронавируса власти Британии повысили степень эпидемической опасности, активизировали программу ревакцинации. заявлено, что из-за нового штамма Национальная система здравоохранения может испытать чрезмерную перегрузку.

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