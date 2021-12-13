Вашингтон, , 23:41 — REGNUM

Президент США Джо Байден и сенатор-демократ Джо Манчин проведут телефонный разговор 13 декабря на фоне попыток Белого дома помочь демократам в палате представителей разрешить разногласия по президентскому законопроекту о реорганизации государственной экономики на сумму $2 трлн, сообщает Reuters.

Джо Манчин U.S. Senate

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шуммер сказал, что он надеется одобрить документ, получивший название Build Back Better, до 25 декабря, но демократы до сих пор спорят относительно размеров увеличения социальных расходов.

Манчин, чей голос является решающим среди умеренных демократов, долгое время противостоит проекту и призывает демократов замедлить темп и рассмотреть такие проблемы как инфляция.

Ранее политик сказал журналистам, что «не будет поддерживать многотриллионный законопроект при отсутствии большей ясности». При этом сенатор заявил, что законопроект полон бюджетных уловок.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект Build Back Better сравним по масштабу с «Новым курсом» Рузвельта и мерами построения «Великого общества» президента Линдона Джонсона.