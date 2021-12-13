Вашингтон, 13 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Американская исполнительница Doja Cat отменила свои выступления в рамках тура Jingle Ball. Об этом 13 декабря пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Doja Cat

Причиной отмены тура стал положительный результат теста певицы на коронавирус. «Я подавлена», — призналась Doja Cat.

Ранее некоторые члены команды Doja Cat заразились коронавирусом. Из-за этого исполнительница отменила ряд предыдущих выступлений.