Дамаск, 13 декабря, 2021, 21:21 — ИА Регнум. База оккупационных сил США в районе сирийского нефтяного месторождения «Омар» подверглась обстрелу реактивными снарядами, сообщает 13 декабря сирийское издание Al-Watan со ссылкой на местные источники.

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По утверждению газеты, после обстрела на базе виден столб дыма.

Уточняется, что военная база США расположена в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.

«Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения «Омар» подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма», — сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США незаконно находятся на территории Сирии, контролируя месторождения нефти и газа в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и Ракка.

Под предлогом «охраны от террористов» сирийские месторождения просто разграбляются.