София, 13 декабря, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В Болгарии с 1 января 2022 года вырастут тарифы на электроэнергию, горячую воду и центральное отопление. Об этом 13 декабря со ссылкой на Комиссию по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) сообщило Болгарское радио.

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Как отметили эксперты КЭВР, соответствующее повышение цен является вынужденной мерой, связанной с инфляционными процессами в стране в целом и кризисе ряда отраслей в частности.

«Бытовые потребители будут платить за свет на 11,5% больше, а за отопление и горячую воду — на 16%», — говорится в заявлении Комиссии. Предполагается, что указанные проект регулятора будет обсужден на заседании нового правительства Болгарии 15 декабря.

Напомним, ранее Болгарию захлестнула волна манифестаций против повышения тарифов. На данный момент более 75% болгар не могут вовремя и в полном объеме оплачивать услуги ЖКХ.