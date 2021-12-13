Будапешт, , 21:16 — REGNUM Странам ЕС следует продвигать общеевропейскую повестку дня, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон в Будапеште, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Макрон — не де Голль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что ЕС не пытается уменьшить суверенитет Венгрии, французский лидер сказал, что Брюссель всегда будет отстаивать «европейские ценностей».

Макрон «Мы должны продвигать повестку дня Европейского союза, но это невозможно сделать, если мы стали бы исключать из наших дискуссий тех или иных участников».

По словам французского лидера, его страна заинтересованы в том, чтобы проблема миграции была решена. Также Париж добивается прогресса «по климатическому и энергетическому досье». Ещё одним важным вопросом является стратегическая концепция, обороны, также макроэкономика.

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Ранее на саммите стран Вишеградской группы в Будапеште, в котором, помимо Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, приняла участие Франция, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что поддерживает курс на усиление общего потенциала ЕС в обороне и атомной энергетике.

Добавим, что три дня назад — 10 декабря — венгерский Конституционный суд принял решение о том, что по вопросам, по которым у ЕС нет готового решения, Будапешт может действовать по нормам своего права. Так, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал:

«Постановление Конституционного суда поддерживает венгерскую миграционную политику и будет способствовать её сохранению».

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