Макрон призвал страны ЕС добиваться уважения «европейских ценностей»
Будапешт, 13 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Странам ЕС следует продвигать общеевропейскую повестку дня, заявил 13 декабря французский президент Эммануэль Макрон в Будапеште, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Отметив, что ЕС не пытается уменьшить суверенитет Венгрии, французский лидер сказал, что Брюссель всегда будет отстаивать «европейские ценностей».
По словам французского лидера, его страна заинтересованы в том, чтобы проблема миграции была решена. Также Париж добивается прогресса «по климатическому и энергетическому досье». Ещё одним важным вопросом является стратегическая концепция обороны, а также макроэкономика.
Читайте также:Макрон встретится с «политическим оппонентом» в Венгрии
Ранее на саммите стран Вышеградской группы в Будапеште, в котором, помимо Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, приняла участие Франция, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что поддерживает курс на усиление общего потенциала ЕС в обороне и атомной энергетике.
Добавим, что три дня назад — 10 декабря — венгерский Конституционный суд принял решение о том, что по вопросам, по которым у ЕС нет готового решения, Будапешт может действовать по нормам своего права. Так, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал: