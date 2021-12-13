Минск, , 21:08 — REGNUM Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 27-летнего местного жителя А., которого приговорили к лишению свободы на 3,6 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима за «публичное оскорбление представителя власти, а также умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности». У осужденного конфискован компьютер и взыскано около 100 евро (в эквиваленте) в счёт возмещения морального вреда в пользу неназванного потерпевшего.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Согласно материалам дела А. в ноябре 2020 года со своего персонального компьютера в одном из Telegram-каналов под публикацией о сотруднике правоохранительных органов разместил оскорбительные комментарии в его адрес в связи с выполнением служебных обязанностей, — сказано в сообщении прокуратуры. — Он же в декабре прошлого года в мессенджере Telegram разместил публикацию, направленную на возбуждение у иных лиц социальной вражды и розни к сотрудникам органов внутренних дел».

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Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор на основании ч.1 ст.130 («экстремизм») и ст.369 Уголовного кодекса республики («публичное оскорбление представителя власти»). При этом «принадлежавший обвиняемому компьютер безвозмездно изъят в доход государства как средство совершения преступления» по ст.46−1 УК РБ.

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Напомним, сотрудники белорусских «правоохранительных» органов весьма широко трактуют «возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности», подводя под это формально разрешённую законом критику и любые проявления инакомыслия. При этом прокуратура, СК, суды и другие органы Белоруссии в упор не замечают систематических оскорблений в том числе и представителей власти со стороны Александра Лукашенко, других должностных лиц постсоветской республики и придворных пропагандистов.

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