Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Фанат модели и бизнесвумен Кайли Дженнер пытался пробраться на территорию её дома. Об этом 13 декабря сообщает TMZ, ссылаясь на данные полиции Лос-Анджелеса (США).

Кайли Дженнер Скриншот с YouTube

По данным СМИ, неизвестный мужчина перепрыгнул через забор дома соседки Дженнер, перепутав адреса. У него с собой был букет цветов, а также обручальное кольцо. Полиция арестовала мужчину, и он рассказал, что панировал сделать предложение Кайли Дженнер.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года активисты напали на Кайли Дженнер, когда она выходила из бутика меховой одежды. Протестующие у магазина критиковали модель за то, что она носит шкуры убитых животных. Кайли Дженнер удалось быстро покинуть бутик благодаря охранникам.

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