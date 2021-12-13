Иваново, , 21:33 — REGNUM Административное наказание будет избрано 17 декабря ООО «Яндекс» за рекламу в электронных школьных дневниках общеобразовательных учреждений Иванова, подключённых к платформе «ЭлЖур». Об этом сообщается на сайте Ивановского УФАС России.

Робот «Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Штраф в размере восьми тысяч рублей уже назначен индивидуальной предпринимательнице, подключившей платформу «ЭлЖур» к рекламной сети «Яндекс». Разработчику сервиса ООО «Веб-Мост» вынесено предупреждение. Вопрос о назначении административного наказания и размере штрафа ООО «Яндекс» будет принято 17 декабря.

Решение о нарушении закона «О рекламе» было принято Ивановским УФАС в апреле 2021 года. Разработчик пытался обжаловать решение, однако арбитражный суд оставил его в силе, — к новому учебному году «Веб-Мост» отчитался об исполнении предписания.