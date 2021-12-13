Москва, , 21:04 — REGNUM Вблизи границ России за минувшую неделю было замечено 34 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 13 декабря официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Также за этот период было зафиксировано восемь иностранных беспилотников, которые осуществляли воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы три раза в воздух поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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