Вашингтон, 13 декабря, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Американский перспективный эсминец-невидимка Zumwalt («Зумвальт») стал причиной нового скандала вокруг ВМС США, сообщает 13 декабря издание Altair.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Zumwalt

К старым поводам поиздеваться над несостоявшимся «военно-морским прорывом» добавился ещё один — корабль начал стремительно покрываться ржавчиной.

В соцсетях появились фотографии, демонстрирующие коррозию корпуса эсминца.

Отмечено, что ржавчина покрыла даже элементы палубной надстройки, хотя ранее заявлялось о том, что она состоит из антикоррозийного композита. В США за кораблём уже закрепилось прозвище «ржавый миллиардер», которое намекает на крайне высокую цену корабля почти в $4 млрд.

Таким образом, эсминец, который должен был стать символом прорыва военно-промышленного комплекса США, вновь спровоцировал скандал.

Напомним, эсминцы типа Zumwalt, первый из которых был построен в 2013 году, до сих пор не сданы в полноценную эксплуатацию, на них так и не установлено ударное вооружение, а энергетическая система кораблей так и не признана работоспособной.