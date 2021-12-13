Эр-Рияд, 13 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Производство нефти в мире может сократиться на 30% в текущем десятилетии из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо. Об этом заявил 13 декабря министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Bloomberg.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

По его мнению, мировая нефтяная отрасль приближается к ситуации, когда недостаток инвестиций может послужить причиной глобального энергетического кризиса.

Специалисты министерства энергетики Саудовской Аравии прогнозируют, что к концу десятилетия средний объём добычи нефти в мире может сократиться на 30 миллионов баррелей в сутки, добавил Абдель Азиз бен Сальман.