Париж, 13 декабря, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Рэпер Джиган с семьёй улетел во Францию, чтобы отметить годовщину свадьбы со своей супругой, блогером Оксаной Самойловой. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 12 декабря.

Скриншот с YouTube Джиган

https://www.instagram.com/p/CXa2ybCMJmu/

Рэпер арендовал дворец и устроил с женой и четырьмя детьми фотосессию в стиле французских знатных особ XVIII века. Пользователи Сети шутят на эту тему и придумывают артисту прозвища под стать его наряду.

«Джиграф», —пишет mishatom1.

«Шато Де Джиган», — предлагает вариант названия поместья azamataka.

«Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках», — пошутил в комментариях рэпер Тимати (Тимур Юнусов).

«Граф Джиганский», — прокомментировал gabdullinvet.

Ранее Джиган подарил супруге кольцо в честь девятилетней годовщины свадьбы. Стоимость украшения оценивается в 15 млн рублей.