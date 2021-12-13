Москва, , 20:58 — REGNUM Если Украина все-таки спровоцирует Россию на полномасштабное боевое противостояние, Москва применит не танки, а совершенно другие виды вооружений. Об этом 13 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Случись вдруг украинская агрессия, не танки российские пойдут до Киева. Мы применим другие виды оружия, против которых Украина бессильна. В этой связи Украине нужно думать о своем будущем неагрессивном и дружелюбном по отношению к нашей стране», — сказал Коротченко.

Причем практическое моментальное поражение Украины в случае противостояния с Россией признают даже местные военачальники, отметил эксперт.