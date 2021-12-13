Москва, 13 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Если Украина все-таки спровоцирует Россию на полномасштабное боевое противостояние, Москва применит не танки, а совершенно другие виды вооружений. Об этом 13 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Случись вдруг украинская агрессия, не танки российские пойдут до Киева. Мы применим другие виды оружия, против которых Украина бессильна. В этой связи Украине нужно думать о своем будущем неагрессивном и дружелюбном по отношению к нашей стране», — сказал Коротченко.

Причем практическое моментальное поражение Украины в случае противостояния с Россией признают даже местные военачальники, отметил эксперт.