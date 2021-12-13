Москва, , 20:50 — REGNUM Объём кредитование сезонных полевых работ в России к началу декабря на 22,7% превысил показатель прошлого года. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба Минсельхоза России.

Грант Вуд. Полевые работы. 1924

«По состоянию на 8 декабря общий объём кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 765,4 млрд рублей, что на 22,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

В том числе, по данным министерства, Россельхозбанком было выдано кредитов на сумму 539 млрд рублей, Сбербанком — на 226,4 млрд рублей.

За аналогичный период 2020 года объём кредитов, выданных предприятиям АПК на проведение сезонных полевых работ, составил 623,9 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 460,8 млрд рублей, Сбербанка — 163,1 млрд рублей.