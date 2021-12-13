Бухарест, 13 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за расширение сотрудничества Бухареста с Брюсселем и Вашингтоном в рамках НАТО для укрепления восточных границ ЕС. Об этом он заявил 13 декабря в ходе видеоконференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает «Румынское телевидение».

НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

По словам Йоханниса, официальный Бухарест готов к активным контактам с натовскими партнерами для «обеспечения безопасности всей структуры альянса». «Мы уже проводим активную работу в этом направлении», — отметил он.

В то же время румынский президент не исключил возможности интенсификации совместных программ с Украиной и Молдавией под эгидой «восточного партнерства».

Напомним, 13 декабря десятки вертолетов UH-60 Black Hawk военно-воздушных сил США прибыли в расположение военного аэродрома Румынии «Михаил Когэлничану» для осуществления постоянного воздушного патрулирования румынского участка восточных границ НАТО.

Ранее Румыния объявила о намерении разместить на своей территории наземный контингент Пентагона, а также укрепить свои границы за счет дополнительных иностранных сил НАТО. Предполагается, что Брюссель рассмотрит это предложение уже до конца нынешнего года.