Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, профильные комитеты Госдумы обсудят законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает ИА REGNUM.

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В заседании комитетов Госдумы по безопасности, по обороне, по охране здоровья и по транспорту примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне прошли встречи представителей правительства с депутатами всех пяти фракций Госдумы.

Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект о QR-кодах в первом чтении на заседании 16 декабря. Предполагается, что правительственную инициативу ожидает глубокая проработка к обсуждению во втором чтении, которое в соответствии с регламентом, пройдет в январе 2022 года.

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